Konya'da arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Y, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Maktul Ümit Kılınç'ın yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kılınç'ın aile avukatı, sanığın suçunun sabit olduğunu, kasten öldürmenin tüm unsurlarının mevcut olduğunu söyledi.

Sanık avukatı ise olayın 1-1,5 dakika gibi kısa bir süre içinde, taraflar arasında yaşanan boğuşmada taksirle gerçekleştiğini savundu. Son sözü sorulan sanık Osman Y, "Keşke onun yerine ben ölseydim. Pişmanım." ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.