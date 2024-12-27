Konya'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
C.A. kontrolündeki 42 FET 18 plakalı tır, D-300 kara yolunda İ.E. yönetimindeki 42 APN 500 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İ.E. ile araçtaki A.E, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İ.E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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