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        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası

        Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 41-37 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 19:41 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:41
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        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası
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        Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 41-37 yendi.

        Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan eleme turu karşılaşmasının ilk yarısında, Mihalıççık Belediyespor 19-17 önde bitirdi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında, Trabzon Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ele alarak maçı 41-37 skorla galip bitirdi.

        Grupta yarın Trabzon Büyükşehir Belediyespor, saat 17.00'de Konya Büyükşehir Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.

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