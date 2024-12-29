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        Seydişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:19
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        Seydişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Haciseyitali Mahallesi 153096 sokakta bulunan evine girmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla yaralanan M.S.B, kendi imkanları ile gittiği Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Sol omzundan yaralandığı tespit edilen M.S.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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