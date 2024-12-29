Seydişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Sol omzundan yaralandığı tespit edilen M.S.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Haciseyitali Mahallesi 153096 sokakta bulunan evine girmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla yaralanan M.S.B, kendi imkanları ile gittiği Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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