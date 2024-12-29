Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 06 ET 7370 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 32. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan topraklık alana çarptı.
Çarpmanın etkisi ile sürücü ile otomobilde bulunan F.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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