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        Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:52
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        Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        E.K. idaresindeki 06 ET 7370 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 32. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan topraklık alana çarptı.

        Çarpmanın etkisi ile sürücü ile otomobilde bulunan F.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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