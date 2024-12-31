Beyşehir'de su ürünleri denetimi yapıldı

Beyşehir ilçesinde deniz ve tatlı su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, deniz ve tatlı su balığı ticaretinin yapıldığı perakende satış işyerleri ile balık işleme tesisleri, göl kıyısındaki balıkçı tekneleri ve balık alım kantarlarında denetim yaptı.