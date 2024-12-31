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        Beyşehir'de su ürünleri denetimi yapıldı

        Beyşehir ilçesinde deniz ve tatlı su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:05 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:09
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        Beyşehir'de su ürünleri denetimi yapıldı
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        Beyşehir ilçesinde deniz ve tatlı su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, deniz ve tatlı su balığı ticaretinin yapıldığı perakende satış işyerleri ile balık işleme tesisleri, göl kıyısındaki balıkçı tekneleri ve balık alım kantarlarında denetim yaptı.

        Denetimlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, ilçede bulunan göletler ile Beyşehir Gölündeki su ürünleri denetimlerinin mesai mefhumu gözetilmeksizin devam etmekte olduğu belirtilerek, tatlı su avcılığında boy tahditlerine uyulması uyarısında bulunuldu.

        Balıkların boyları hakkında bilgi verilen açıklamada, belirlenen rakamların altında av yapılmasının cezai müeyyide uygulanmasını gerektirdiği ifade edildi.

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