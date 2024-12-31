Sarayönü'den kısa kısa

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, projeye katkı veren öğretmen ve öğrenciler tebrik edildi.

Okul idaresi ve öğretmenleri, başarısı dolayısıyla öğrencilerini tebrik etti.

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