Karapınar'da kentsel dönüşüm projesi yapılacak
Karapınar ilçesinde kentsel dönüşüm projesinin hayata geçerileceği bildirildi.
Karapınar ilçesinde kentsel dönüşüm projesinin hayata geçerileceği bildirildi.
Selimiye ve Kale Mahalleleri'nde 249 iş yeri, 51 konut, Kur'an kursu binası ve kapalı otopark inşaatını kapsayan projede, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da yer alacak.
Projenin ihalesi 28 Şubat 2025 yılında gerçekleştirilecek.
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, projenin ilçeye katacağı değerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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