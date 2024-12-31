Karapınar'da kentsel dönüşüm projesi yapılacak

Selimiye ve Kale Mahalleleri'nde 249 iş yeri, 51 konut, Kur'an kursu binası ve kapalı otopark inşaatını kapsayan projede, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da yer alacak.

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