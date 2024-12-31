Yalıhüyük Kaymakamı Melikoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu
Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, ilçede esnaf ziyareti yaptı.
Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, ilçede esnaf ziyareti yaptı.
Melikoğlu, ilçedeki esnafla sohbet etti, Millet Kıraathanesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi.
Melikoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede çiftçilik ve hayvancılık noktasında devletin birçok teşvik projelerinin olduğunu ifade etti.
Esnaf ziyaretine, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve kurum amirleri de katıldı.
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