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        Yalıhüyük Kaymakamı Melikoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

        Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, ilçede esnaf ziyareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:21
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        Yalıhüyük Kaymakamı Melikoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu
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        Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, ilçede esnaf ziyareti yaptı.

        Melikoğlu, ilçedeki esnafla sohbet etti, Millet Kıraathanesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi.

        Melikoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede çiftçilik ve hayvancılık noktasında devletin birçok teşvik projelerinin olduğunu ifade etti.

        Esnaf ziyaretine, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve kurum amirleri de katıldı.

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