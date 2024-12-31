Erzurum'da nehirde ölü bulunan öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Altın Bulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül (39) için ailesi 26 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunmuştu.

Erzurum'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı ve Karasu Nehri'nde ölü bulunan öğretmenin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

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