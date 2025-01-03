Emekliye ayrılan Konya Emniyet Müdürü Karabulut için veda töreni yapıldı
Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'a emekliliği nedeniyle veda töreni düzenlendi.
Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'a emekliliği nedeniyle veda töreni düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törene polis teşkilatı mensupları, emniyet muhabirleri ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Karabulut, görev yaptığı süre boyunca, en iyi şekilde Konya'ya hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, meslektaşlarından helallik istedi.
Konuşmasının ardından tören mangasını selamlayan Karabulut, vedalaştıktan sonra uğurlandı.
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