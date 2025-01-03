Konya'da tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Adem Macit (48) idaresindeki 55 H 7172 plakalı otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu Kavşağı girişinde, Ömer Taş yönetimindeki 42 GD 730 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı otomobilde hayatını kaybettiği belirlenen Uğur Akça (45), cenaze aracıyla Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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