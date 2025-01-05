Seydişehir'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kaymakam Cevdet Bakkal, şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği binasında düzenlenen programa ilçe protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Seydişehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

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