Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

        Seydişehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği binasında düzenlenen programa ilçe protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Kaymakam Cevdet Bakkal, şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        Konya'da hakemleri taşıyan otomobil devrildi, amatör maç ertelendi
        Konya'da hakemleri taşıyan otomobil devrildi, amatör maç ertelendi
        Mevlana Müzesi, 2024'te 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
        Mevlana Müzesi, 2024'te 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
        Konya'da önce köpeğe sonra duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Konya'da önce köpeğe sonra duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
        Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
        Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaral...
        Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaral...
        TIR, şarampole devrildi; şoför öldü
        TIR, şarampole devrildi; şoför öldü