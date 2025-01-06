Türkiye'de lisanslı depolarda 9,5 milyon ton hububat var

ABDULLAH DOĞAN - Anadolu Lisanslı Depocular Derneği (ALDER) Başkanı Mahmut Güzel, Türkiye'de 6 milyon ton civarında buğday, 2 milyon ton arpa ile 1,5 milyon ton civarında mısırın lisanslı depolarda muhafaza edildiğini söyledi.

Güzel, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun tarımın geleceğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Gıda arzında lisanslı depoculuğun önemine işaret eden Güzel, "Türkiye'de lisanslı depoculukta İç Anadolu Bölgesi öncü durumunda. Türkiye'de toplamda 12 milyon 100 bin ton kapasitede lisanslı depo var. Bunun 5,5 milyon ton kapasitesi İç Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor." diye konuştu.

Güzel, Konya'nın 2,3 milyon ton kapasiteyle ülkede birinci sırada yer aldığını belirterek, bu depolarda 800 bin ton buğday, 700 bin ton civarında arpa, 700 bin ton civarında da mısırın depolandığını dile getirdi.

Depolarda hububatın yanı sıra diğer tarımsal ürünlerin de stoklandığını vurgulayan Güzel, "Gaziantep'te fıstık, Giresun bölgesinde fındık, Şanlıurfa'da pamuk koyuyoruz. Yani yavaş yavaş depoculuğu da bütün tarım ürünleriyle genişletmeye başladık." dedi.