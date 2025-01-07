Temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bağ evinde 3 Ocak'ta temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu başından yaralanan Vahit Tüfenk (38), Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Tüfenk, Konya'da tedavi gördüğü hastanede 4 günün ardından yaşamını yitirdi.
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