Sarayönü'nde yeni taşıyıcılar kooperatifi kuruldu
Konya'nın Sarayönü ilçesinde yeni kurulan taşıyıcılar kooperatifi hizmet vermeye başladı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde yeni kurulan taşıyıcılar kooperatifi hizmet vermeye başladı.
Taşıyıcılar Kooperatif bünyesindeki 85 araç, bölgenin lojistik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.
Kooperatif yönetimi hem büyük ölçekli işletmelere hem de bireysel taleplere yönelik çözümler üretecek.
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