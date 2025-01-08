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        Sarayönü'nde yeni taşıyıcılar kooperatifi kuruldu

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde yeni kurulan taşıyıcılar kooperatifi hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:03 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:13
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        Sarayönü'nde yeni taşıyıcılar kooperatifi kuruldu
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde yeni kurulan taşıyıcılar kooperatifi hizmet vermeye başladı.

        Taşıyıcılar Kooperatif bünyesindeki 85 araç, bölgenin lojistik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

        Kooperatif yönetimi hem büyük ölçekli işletmelere hem de bireysel taleplere yönelik çözümler üretecek.

        Galeri
        Galeri

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