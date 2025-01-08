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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bağımlılık eğitim toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:30
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir'de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bağımlılık eğitim toplantıları devam ediyor.

        Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nin Konferans Salonu'nda üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

        Seminerde madde bağımlılığıyla ilgili sunum yapıldı.

        - Beyşehir'de bayi denetimi

        Beyşehir'de tarım ilacı satışı yapılan bayilerde denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kapsamda ilçe merkezinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerini denetledi.

        - Beyşehir'de geçen yıl 598 çift dünyevine girdi

        Beyşehir ilçesinde 2024 yılında 598 çiftin dünyaevine girdiği açıklandı.

        Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğundan yapılan açıklamada, "Evlilik başvurusu yaparak nikah işlemleri tamamlanan 10 ülkeden 56’sı yabancı uyruklu 598 çift dünyaevine girdi."ifadesi kullanıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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