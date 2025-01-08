Konya'da tartıştığı eşinin pencereden atlayarak yaralanmasına neden olan koca tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tartıştığı eşinin pencereden atlayarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tartıştığı eşinin pencereden atlayarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Değirmenci Mahallesi'ndeki olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan pencereden atlayarak yaralanan Canan S'nin (41) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi'nde dün, Canan S. (41), eşi Ahmet S. (46) ile tartıştıktan sonra teyzesinin evine sığınmıştı. Kocasının elinde bıçakla eve geldiğini gören kadın, ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.