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        Beyşehir Devlet Hastanesi'nde bir yılda yaklaşık 600 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

        Beyşehir Devlet Hastanesinin geçen yıl yaklaşık 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:55
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        Beyşehir Devlet Hastanesi'nde bir yılda yaklaşık 600 bin hastaya sağlık hizmeti verildi
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        Beyşehir Devlet Hastanesinin geçen yıl yaklaşık 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdiği bildirildi.

        Başhekim Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl hastanede verilen hizmetle ilgili şunları kaydetti:

        "Hastalardan 204 bin 793'üne acil serviste, 347 bin 245'ine polikliniklerde, 35 bin 963'üne ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde sağlık hizmeti verilmiştir. 2024'te gerçekleştirilen atamalarla beraber hastane sağlık kadrosu yönünden daha güçlü hale gelerek 14 uzman hekim, 17 pratisyen hekim, 1 eczacı, 24 ebe hemşire ve 31 diğer personel sağlık ekibimize katılmıştır."

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