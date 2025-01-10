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        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:39
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        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu
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        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

        Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programda, gazetecilerin gününü kutladı.

        Basına destek sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Gazeteciler kamuoyunun aydınlatılmasında önemli bir rol oynuyor. Bugünün anlam ve önemi çok büyük. Sizler gece gündüz demeden halkımızı bilgilendirmek için büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Seydişehir kültürüyle, eğitim seviyesiyle, sosyal yapısı, basın kalitesiyle öne çıkan ve farklılığı olan bir yerdir. Bundan dolayı ilçemizle gurur duyuyoruz. Eleştirilere her zaman açığız. Biz basınımızı göremeyen gözümüz, duyamayan kulağımız olarak algılıyoruz. Arkadaşların köşe yazılarından, bire bir sohbet ortalarımızda veya haberlerinden faydalanıyoruz."

        Konuşmaların ardından gazeteciler, hatıralarını paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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