Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Konya'nın Sarayönü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.B. idaresindeki motosiklet, Saraç Mahallesi'nde garajdan çıkan H.Ç. yönetimindeki 07 BEP 547 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan H.B, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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