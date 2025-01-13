Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 08:17 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        H.B. idaresindeki motosiklet, Saraç Mahallesi'nde garajdan çıkan H.Ç. yönetimindeki 07 BEP 547 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan H.B, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        H.B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!

        Benzer Haberler

        Akşehir'de bakkalda çıkan yangın söndürüldü
        Akşehir'de bakkalda çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
        Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı
        Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı
        Konya'da tır aydınlatma direğine çarptı
        Konya'da tır aydınlatma direğine çarptı
        Görme engelli başkan hayatını "özel sporculara" adadı
        Görme engelli başkan hayatını "özel sporculara" adadı
        Karapınar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlen...
        Karapınar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlen...