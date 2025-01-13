Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan avukat ve arkadaşı için 30'ar yıla kadar hapis istemi

        Konya'da otomobilinde yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan avukat Abdülkadir İ. ile yanındaki arkadaşı İlknur Ç'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 20:22 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan avukat ve arkadaşı için 30'ar yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL

        Konya'da otomobilinde yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan avukat Abdülkadir İ. ile yanındaki arkadaşı İlknur Ç'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istendi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen Abdülkadir İ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi.

        Abdülkadir İ, sosyal medya hesabı üzerinden O.D. isimli kişiyle tanıştığını öne sürerek, "İletişimimiz tamamen sosyal medya üzerinden oldu. İstanbul'a uyuşturucu hapları almaya gittiğimde sürekli hareket halindeydik. Genel itibarıyla Avrupa yakasında bulunan muhitlerde dolaştık. Kuytu bir yerde kutu içerisinde vermişti. Hatta kutuyu aracın bagajına kendisi koydu. Hapların parası için O.D. ile 360 bin lira olarak anlaşmıştık. Parayı 6 parça 60 bin lira şeklinde gönderdim." ifadelerini kullandı.

        Sanık İlknur Ç. ise ifadesinde olayla bir alakasının bulunmadığını iddia etti.

        Savcı, sanıkların "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmalarını talep etti.

        Sanıklar, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ağustos 2024'te İstanbul'dan Konya'ya gelen avukat Abdülkadir İ'nin otomobilini durdurmuş, yapılan aramada otomobilin bagajında koliler içinde yaklaşık 30 bin uyuşturucu hap ele geçirmişti.

        Gözaltına alınan Konya Barosuna kayıtlı avukat Abdülkadir İ. ile otomobildeki arkadaşı İlknur Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!

        Benzer Haberler

        Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
        Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam...
        Otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan avukatın iddianamesi kabul edildi
        Otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan avukatın iddianamesi kabul edildi
        Sevgilisinin 'Bana burada kötü davranıyorlar' dediği iş yerine molotofkokte...
        Sevgilisinin 'Bana burada kötü davranıyorlar' dediği iş yerine molotofkokte...
        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Akşehir'de bakkalda çıkan yangın söndürüldü
        Akşehir'de bakkalda çıkan yangın söndürüldü