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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 22:19 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:19
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:KonyaBüyükşehir

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 69 Boranijasevic), Bazoer, Guilherme, Boateng (Dk. 83 Aleksic), Prip (Dk. 69 Tunahan Taşcı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Melih Bostan), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 74 Umut Nayir), Kramer

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi-Samuel), Fred, Szymanski (Dk. 90+3 Mert Hakan Yandaş), Kostic (Dk. 83 Levent Mercan), Tadic (Dk. 90+3 Yusuf Akçiçek), Dzeko, En-Nesyri

        Goller: Dk. 1 Pedrinho, Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 14 Mert Müldür, Dk. 24 Çağlar Söyüncü, Dk. 61 Tadic (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Tadic, Dk 62 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 29 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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