Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 69 Boranijasevic), Bazoer, Guilherme, Boateng (Dk. 83 Aleksic), Prip (Dk. 69 Tunahan Taşcı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Melih Bostan), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 74 Umut Nayir), Kramer
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi-Samuel), Fred, Szymanski (Dk. 90+3 Mert Hakan Yandaş), Kostic (Dk. 83 Levent Mercan), Tadic (Dk. 90+3 Yusuf Akçiçek), Dzeko, En-Nesyri
Goller: Dk. 1 Pedrinho, Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 14 Mert Müldür, Dk. 24 Çağlar Söyüncü, Dk. 61 Tadic (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 10 Tadic, Dk 62 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 29 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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