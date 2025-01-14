Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, maçta fazla bireysel hata yaptıklarını söyledi.

Uçar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini anlatan Uçar, "Ama bir puan bile alamadık. Az hata yapmamız gerekiyordu. Bireysel olarak da performans olarak da en üstlere çıkmamız gereken bir maçtı. Maalesef bugün bireysel hataları fazla yaptığımız maçtı." dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın açıklamalarına değinen Uçar, "İki takımın da yöneticileri eserleriyle gurur duysun. Eserinizle övünebilirsiniz. Sizler ülke futbolunu bu hale getirdiniz. Ne VAR'dakiler sağlıklı karar veriyor ne de maçı yönetmeye çıkanlar objektif. Biz sadece bundan kaybetmedik, üzerime düşeni alacağım. İki hafta sonra Galatasaray maçımız var. Hiçbir şey değişmeyecek. Birbirinizle olan rekabet yüzünden dolayı ülke futbolu bu hale geldi." diye konuştu.