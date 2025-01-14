Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kadınhanlı 3 lise öğrencisi bilek güreşi müsabalarında derece elde etti

        Konya'da düzenlenen "Genç Kız Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları"nda Kadınhanlı 3 lise öğrencisi derece yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınhanlı 3 lise öğrencisi bilek güreşi müsabalarında derece elde etti
        ABONE OL

        Konya'da düzenlenen "Genç Kız Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları"nda Kadınhanlı 3 lise öğrencisi derece yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, müsabakalarda iki kolda derece elde eden lise öğrencileri Sebahat Büyüktürkmen, İlayda Yılmaz ve Berra Küçükçiftçi'yi tebrik etti.

        Lise öğrencileri, 18 -19 Mart'ta Muğla'da yapılacak bölge finallerine katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?

        Benzer Haberler

        Konya'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sevgilisinin çalıştığı restorana molotofkokteyli atan şüpheli tutuklandı
        Sevgilisinin çalıştığı restorana molotofkokteyli atan şüpheli tutuklandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
        Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
        Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından