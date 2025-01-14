Kadınhanlı 3 lise öğrencisi bilek güreşi müsabalarında derece elde etti
Konya'da düzenlenen "Genç Kız Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları"nda Kadınhanlı 3 lise öğrencisi derece yaptı.
Konya'da düzenlenen "Genç Kız Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları"nda Kadınhanlı 3 lise öğrencisi derece yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, müsabakalarda iki kolda derece elde eden lise öğrencileri Sebahat Büyüktürkmen, İlayda Yılmaz ve Berra Küçükçiftçi'yi tebrik etti.
Lise öğrencileri, 18 -19 Mart'ta Muğla'da yapılacak bölge finallerine katılacak.
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