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        Konya'da öğrencilere eğitim desteği yapıldı

        Konya'da 12. sınıf öğrencilerine nakdi destek ödemesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:34
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        Konya'da öğrencilere eğitim desteği yapıldı
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        Konya'da 12. sınıf öğrencilerine nakdi destek ödemesi gerçekleştirildi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını desteklemek amacıyla eğitim yardımının hayata geçirildiğini belirtti.

        Geleceğin teminatı olan gençlerin eğitim hayatlarında yanlarında olduklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin başarıları, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize maddi destek sağlayarak üzerlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yapacağımız destekten 15 bin 503 öğrencimiz yararlanıyor. Öğrencilerimize bu yıl vereceğimiz desteğin ilk ödemesi olan 2 bin lirayı hesaplarına yatırdık. İkinci ödemelerini de nisanda yapacağız."

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