Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Akşehir AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu, Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        ABONE OL

        Akşehir AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu, Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

        Kongre saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Adalet Çavdar, konuşmasında AK Parti'nin kadınlara verdiği değeri anlattı.

        Kongreye, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, Konya AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Asuman Tulgar ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Dağdeviren, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ramazan Ganioğlu ile çok sayıda partili katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
        Avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
        Yiğit tedavi olup, bisiklete binmek, tribünde Beşiktaş maçı izlemek istiyor
        Yiğit tedavi olup, bisiklete binmek, tribünde Beşiktaş maçı izlemek istiyor
        Konyalı saat ustası, ilçesinde hayatını kaybedenleri 25 yıldır defterine ka...
        Konyalı saat ustası, ilçesinde hayatını kaybedenleri 25 yıldır defterine ka...
        Meram'da hobi bahçeleri için başvurular yarın başlayacak
        Meram'da hobi bahçeleri için başvurular yarın başlayacak
        Seydişehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Seydişehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Konya'da "Bizim Okulumuz" projesi devam ediyor
        Konya'da "Bizim Okulumuz" projesi devam ediyor