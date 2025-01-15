AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kongreye, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, Konya AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Asuman Tulgar ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Dağdeviren, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ramazan Ganioğlu ile çok sayıda partili katılım sağladı.

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