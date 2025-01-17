Yalıhüyük Kaymakamı çiftçilerle buluştu
Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, çiftçilerle bir araya geldi.
Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, çiftçilerle bir araya geldi.
Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, Melikoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz çiftçilerin sorunlarını dinledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de projeler hakkında bilgilendirme yaptı.
Çiftçilerin istek ve taleplerinin dinlendiği toplantı soru cevapla sona erdi.
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