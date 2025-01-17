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        Yalıhüyük Kaymakamı çiftçilerle buluştu

        Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:29
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        Yalıhüyük Kaymakamı çiftçilerle buluştu
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        Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, çiftçilerle bir araya geldi.

        Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, Melikoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de projeler hakkında bilgilendirme yaptı.

        Çiftçilerin istek ve taleplerinin dinlendiği toplantı soru cevapla sona erdi.

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