Seydişehir'de kafeler denetlendi

Bu kapsamda ekipler, kapalı alanlarda tütün mamullerinin içilip içilmediğini kontrol etti.

Seydişehir'de halk sağlığını tehlikeye düşüren tütün ürünlerinin kullanımının kapalı alanlarda kontrol altına alınması amacıyla oluşturulan komisyon ile her hafta düzenli olarak işletmelere sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

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