Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de kafeler denetlendi

        Seydişehir'deki kafelerde tütün ve tütün mamulleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de kafeler denetlendi
        ABONE OL

        Seydişehir'deki kafelerde tütün ve tütün mamulleri denetimi yapıldı.

        Seydişehir'de halk sağlığını tehlikeye düşüren tütün ürünlerinin kullanımının kapalı alanlarda kontrol altına alınması amacıyla oluşturulan komisyon ile her hafta düzenli olarak işletmelere sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda ekipler, kapalı alanlarda tütün mamullerinin içilip içilmediğini kontrol etti.

        Kapalı alanlarda tütün içenler ile kaçak nargile kullananlara uyarılarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?

        Benzer Haberler

        Konya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
        Konya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
        Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde geçen yıl 20 bin müdahale yapıld...
        Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde geçen yıl 20 bin müdahale yapıld...
        Yalıhüyük Kaymakamı çiftçilerle buluştu
        Yalıhüyük Kaymakamı çiftçilerle buluştu
        Gazze'deki ateşkes anlaşması Konya'da kutlandı
        Gazze'deki ateşkes anlaşması Konya'da kutlandı
        Konya Büyükşehir Belediyesinin müzeleri 2024'te 1 milyon 132 bin ziyaretçi...
        Konya Büyükşehir Belediyesinin müzeleri 2024'te 1 milyon 132 bin ziyaretçi...
        Yunak'ta yaşlı çifte evde sağlık hizmeti
        Yunak'ta yaşlı çifte evde sağlık hizmeti