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        Konya'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:03
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        Konya'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Mevlüt Ü. idaresindeki 06 CYK 831 plakalı tır, Ankara-Konya kara yolunun 90. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Öte yandan kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

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