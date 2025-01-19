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        GÜNCELLEME - Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:31
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        GÜNCELLEME - Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü, 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki yol ayrımında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Eyüp Eyi'nin (40) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet Eyi (17) ve Ferhat T. ile minibüsteki 5 turist, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada ölen Eyüp Eyi'nin oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Eyi, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralı Ferhat T. de Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Turistlerin bulunduğu minibüsün Kapadokya'dan Antalya'ya gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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