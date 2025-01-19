GÜNCELLEME - Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Ağır yaralı Ferhat T. de Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazada ölen Eyüp Eyi'nin oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Eyi, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet Eyi (17) ve Ferhat T. ile minibüsteki 5 turist, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki yol ayrımında çarpıştı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü, 6 kişi yaralandı.

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