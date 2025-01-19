Konya'da tüfek elinde patlayan avcı yaralandı

Durumu görenlerin haber vermesi üzere olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sol elinden yaralanan Mehmet Ö'yü Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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