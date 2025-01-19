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        Konya'da tüfek elinde patlayan avcı yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ava giden kişi, tüfeğinin elinde patlaması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:10
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        Konya'da tüfek elinde patlayan avcı yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ava giden kişi, tüfeğinin elinde patlaması sonucu yaralandı.

        Seydişehir Gölyüzü Mahallesi Suğla Gölü mevkisinde sabah saatlerinde avlanmak için göle giden Mehmet Ö'nün elindeki tüfek patladı.

        Durumu görenlerin haber vermesi üzere olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sol elinden yaralanan Mehmet Ö'yü Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Konya merkezdeki hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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