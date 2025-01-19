Konya'da polis asayiş ve trafik uygulaması yaptı

Ayrıca, 11 araç sürücüsüne toplam 76 bin 681 lira ceza kesildi.

Toplam 104 ekip ve 384 personelle gerçekleşen uygulamada, 3 bin 440 kişi ile 319 araç sorgulandı, 87 iş yeri denetlendi.

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen "huzur uygulamasında", 3 bin 440 kişi ile 319 araç sorgulandı, 87 iş yeri denetlendi.

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