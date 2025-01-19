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        Konya'da polis asayiş ve trafik uygulaması yaptı

        Konya'da polis ekiplerince düzenlenen "huzur uygulamasında", 3 bin 440 kişi ile 319 araç sorgulandı, 87 iş yeri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 20:52 Güncelleme: 19.01.2025 - 20:52
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        Konya'da polis asayiş ve trafik uygulaması yaptı
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        Konya'da polis ekiplerince düzenlenen "huzur uygulamasında", 3 bin 440 kişi ile 319 araç sorgulandı, 87 iş yeri denetlendi.

        İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen bölgelerde uygulama yapıldı.

        Toplam 104 ekip ve 384 personelle gerçekleşen uygulamada, 3 bin 440 kişi ile 319 araç sorgulandı, 87 iş yeri denetlendi.

        Uygulamada, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 17 iş yeri ve 11 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

        Ayrıca, 11 araç sürücüsüne toplam 76 bin 681 lira ceza kesildi.

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