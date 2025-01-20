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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:48
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Karşıyaka Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, A.K, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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