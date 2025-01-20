Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, A.K, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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