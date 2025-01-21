Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan baba ile oğlu tutuklandı

        Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan baba ile oğlu tutuklandı
        ABONE OL

        Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesindeki evde silah stoklandığı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, R.G. ile oğlu M.G'nin ürettikleri tabancaları eve getirdiklerini tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, baba ile oğlu yakalandı. Adreste yapılan aramada, 400 tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!
        Yemin töreninde TikTok'un kaderini belirleyebilecek kare
        Yemin töreninde TikTok'un kaderini belirleyebilecek kare
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda kararname imzaladı
        Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda kararname imzaladı
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Bir dönem sınıf farkını belirliyordu!
        Bir dönem sınıf farkını belirliyordu!
        Ege ve Batı Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Ege ve Batı Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı
        İstihdama ayda 4.616 TL teşvik
        İstihdama ayda 4.616 TL teşvik
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kayıp gencin yanmış cansız bedeni bulundu
        Kayıp gencin yanmış cansız bedeni bulundu
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Karapınar'da Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" gerçek...
        Karapınar'da Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" gerçek...
        Tur minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada ölen baba-oğul toprağa verildi
        Tur minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada ölen baba-oğul toprağa verildi
        Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda kış dönemi kurs başvuruları başladı
        Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda kış dönemi kurs başvuruları başladı
        Cankurtaran Mahallesi'nde kurulan derneğin üyeleri "can kurtarmak" için AFA...
        Cankurtaran Mahallesi'nde kurulan derneğin üyeleri "can kurtarmak" için AFA...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Konya'da polis asayiş ve trafik uygulaması yaptı
        Konya'da polis asayiş ve trafik uygulaması yaptı