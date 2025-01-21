Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da başladı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yargılama kapsamında 2'si tutuklu 8 sanık Konya'da hakim karşısına çıktı.

Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan K, Hişman A. ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Maktul Abdulkadir Demir'i silahla vurduğunu kabul eden sanık Hasan K, "Biz onlara ait tarlayı sürmedik. Bize iftira attılar ama olay nedeniyle pişmanım." ifadesini kullandı.

Sanık Hişman A. da üzerine atılı suçlamayı reddederek, "Benim olayla bir ilgim yoktur. Silah, sopa kullanmadım. Maktulü öldürme eylemine iştirak etmedim. 18 aydır tutuklu olduğum için hem ben hem de ailem mağdur oldu. 2 kardeş cezaevindeyiz. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Hişman A'nın avukatı, "Müvekkilimin maktule karşı bir eylemi yoktur. Olaya ilişkin mahkemeye sunduğumuz görüntülerde her şey ortadadır. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ederiz." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan K. ile Hişman A. arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların incelenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Seyitören Mahallesi'nde 3 Temmuz 2023'te iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 61 yaşındaki Abdulkadir Demir yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmış, olaya ilişkin, kavganın her iki tarafından 8 sanık hakkında dava açılmıştı.