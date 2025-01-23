Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 yılda 80,4 milyon kilovat elektrik üretti

Konya Büyükşehir Belediyesinin 1 yılda 6 tesiste ürettiği elektrik miktarı açıklandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 6 metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde, 2024 yılında 80,4 milyon kilovat elektrik enerjisi ürettiklerini belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir çevre oluşturmak adına hayata geçirdikleri tesislerin Konya için büyük kazanım olduğunu vurgulayan Altay, "Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile Aslım, Ereğli, Cihanbeyli ve Akşehir katı atık düzenli depolama tesislerinde ortaya çıkan metan gazından ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurdan 2024 yılında 80,4 milyon kilovat elektrik enerjisi üretildi" ifadesini kullandı.