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        Derebucak'ta çiftçilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi

        Derebucak ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:46 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:08
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        Derebucak'ta çiftçilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi
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        Derebucak ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yerleşim merkezinde faaliyet gösteren üreticilere eğitim verildi.

        Uzmanlar üreticilere meyve yetiştiriciliği, tarımsal alanda verimli su kullanımı, su kaynaklarının yönetimi, küçükbaş yetiştiriciliği, hastalıklar, tarımsal desteklemeler ve tarım sigortası konularında bilgi verdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

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