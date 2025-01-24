Derebucak'ta çiftçilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi
Derebucak ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Derebucak ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yerleşim merkezinde faaliyet gösteren üreticilere eğitim verildi.
Uzmanlar üreticilere meyve yetiştiriciliği, tarımsal alanda verimli su kullanımı, su kaynaklarının yönetimi, küçükbaş yetiştiriciliği, hastalıklar, tarımsal desteklemeler ve tarım sigortası konularında bilgi verdi.
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