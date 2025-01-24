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        KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı başladı

        Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, 2024-2028 hedefleri kapsamında bir vizyon belirlediklerini belirterek, "Bu vizyonumuz su kullanımında etkinliğin ve tarımda verimliliğin arttırıldığı, tarım ve sanayi entegrasyonunun güçlendiği, dengeli kalkınmayı sağlamaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:06
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        KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı başladı
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        Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, 2024-2028 hedefleri kapsamında bir vizyon belirlediklerini belirterek, "Bu vizyonumuz su kullanımında etkinliğin ve tarımda verimliliğin arttırıldığı, tarım ve sanayi entegrasyonunun güçlendiği, dengeli kalkınmayı sağlamaktır." dedi.

        Karakoyunlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda, 2024-2028 Eylem Planı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonu ve ilgili paydaşların katkısıyla hazırlandığını söyledi.

        KOP İdaresinin projeleriyle, 8 il 89 ilçe ve 1606 köyü kapsadığına değinen Karakoyunlu, Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 12,2'sini kapsayan bu coğrafyanın potansiyelinin ulusal kalkınmaya da ciddi katkılar sağladığını dile getirdi.

        Karakoyunlu, tarım ve hayvancılık potansiyeli açısından da KOP Bölgesi'nin önemine işaret ederek, "Bölgemizin 22 milyar ton civarında suya ihtiyacı var. Fakat halihazırdaki su kaynakları 16 milyar ton civarına tekabül etmektedir. Bunun 13,1 milyar tonunu tarımsal sulamada kullanabiliyoruz. Burada da yaklaşık 3 milyar ton, yeraltı su kaynaklarından karşılanmaktadır. Fakat yeraltı su kaynaklarımız maalesef ki her geçen gün azalmakta." diye konuştu.

        - "Su kaynaklarının etkin yönetimi birinci öncelik"

        Yeraltı suyunda yıllık ortalama 1 metre civarında düşüş olduğuna dikkati çeken Karakoyunlu, şöyle devam etti:

        "2024-2028 hedefimizde bir vizyon belirledik. Bu vizyonumuz; su kullanımında etkinliğin ve tarımda verimliliğin arttırıldığı, tarım ve sanayi entegrasyonunun güçlendiği, dengeli kalkınmayı sağlamaktır. Bu kapsamda su kaynaklarının etkin yönetimi birinci öncelik. Burada bölgeye getirilecek su miktarının arttırılması, rehabilite edilen alanların arttırılması ve sulanan alanların genişletilmesi birincil hedef kapsamında yer almaktadır. Öte yandan verimlilik bir başka hedef noktamız. Burada arazi toplulaştırılması yapılacak bölgelerin genişletilmesi, bitkisel üretim değerinin Türkiye üretimindeki payının arttırılması gibi hedefleri bu ölçek çerçevesinde ortaya koymuş durumdayız."

        - "İhracat değerini arttırıcı projelerine öncelik vereceğiz"

        Karakoyunlu, tarıma dayalı sanayinin güçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Tarım makinelerimizin ihracat değerini arttırıcı projelerine öncelik vereceğiz. Aynı zamanda tarımsal ürün ve mamul üretiminin değerini arttırmaya yönelik hedeflerimiz, bu çalışma içerisinde yer alacak. Son olarak kırsalda dengeli kalkınmaya önem veriyoruz. Burada malumunuz kırsaldaki nüfusun korunması, mümkünse tersine göçün sağlanmasına yönelik projeler öncelik haline getirilecek. Aynı zamanda da üretim, beşeri sermaye ve ticari kapasite açısından üretici örgütlerini de önemseyen bir rotayı belirlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        - "KOP tarafından bugüne kadar Konya'mıza 827 proje ile toplamda 6,9 milyar lira destek sağlamıştır"

        Konya Valisi İbrahim Akın da konuşmasında, KOP Eylem Planı'nın bölgenin kalkınma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

        İstişare Toplantısı’nın da bölgenin gelişimine ışık tutacak fikirlerin paylaşılması adına önemli bir fırsat olduğuna değinen Akın, şunları kaydetti:

        "KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bu coğrafyada tarımdan sanayiye, enerjiden çevreye kadar pek çok alanda yürüttüğü projelerle, sadece bölgemizin değil, ülkemizin de kalkınmasına değerli katkılar sunmaktadır. KOP tarafından bugüne kadar Konya'mıza 827 projeyle toplamda 6,9 milyar lira destek sağlamıştır. Bu projeler sayesinde toprağın bereketi artıyor, su daha iyi kullanılıyor ve bölgemizi en nitelikli teknolojik projelerle sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyoruz."

        - "Konya’nın yarınları bugünden çok daha güçlü olacak"

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Altay, toplantı öncesinde yaptıkları değerlendirmelerde Konya'nın en önemli sorununun su olduğunu, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin kentin en önemli gündemi olduğunu ifade ettiklerini belirterek, "KOP da bu manada bizim en önemli yapımız. İnşallah hep birlikte Konya'nın sürdürülebilir bir tarımla önce şehre sonra Türkiye ekonomisine çok daha büyük katkı sunması için hep birlikte çaba ve gayret göstermeye devam edeceğiz. Bununla birlikte Konya önemli bir sanayi şehri haline geldi. 3 milyar doların üzerinde ihracatıyla Konya bugün Anadolu'nun en güçlü sermaye sahibi şehirlerinden birisi oldu. Son dönemde yapmış olduğumuz yatırımlarla Konya'nın bir turizm şehri olması ve bu pastadan daha fazla pay alması için büyük bir gayret ve çaba gösteriyoruz. İnşallah Konya’nın yarınları bugünden çok daha güçlü olacak." diye konuştu.

        Programa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

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