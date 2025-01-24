Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergin, Konya'da partililerle bir araya geldi

        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:34 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergin, Konya'da partililerle bir araya geldi
        ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, partililerle buluştu.

        Ergin, beraberindeki Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan, DEVA Partisi Konya İl Başkanlığı'ndaki programda, TBMM'de kurulan Yeni Yol Grubu ve diğer gündem konularına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

        Ergin, Yeni Yol Grubu'nun, milleti geniş manada temsil edecek siyasi bir iş birliği için kurulduğunu söyledi.

        Bu iş birliğinin gelecek dönem yapılacak seçimler başta olmak üzere, ülkeyi ilgilendiren kritik konularda güçlü bir siyasi irade ortaya koymak için yapıldığını belirten Ergin, "Bu birliktelik kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir siyaset anlayışını yerleştirecek, milletimizin karşı karşıya bulunduğu derin sorunları gerçekçi adil ve kalıcı çözümler üretecek, siyasi tıkanıklığa son verecektir." diye konuştu.

        Ergin, iş birliğini oluşturan DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nin tüzel kişiliğinin devam edeceğini, her siyasi partinin kendi programı gereğince siyasetini yapacağını aktardı.

        Kentin tarım ve sanayisinin daha da kalkındırılmasına yönelik çözüm önerileri ve görüşler dile getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek

        Benzer Haberler

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında...
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "KOP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı"...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "KOP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı"...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 166 projeye 350 milyar lira civarında kayn...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 166 projeye 350 milyar lira civarında kayn...
        Yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı: 3 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı: 3 ölü, 33 yaralı
        KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı başladı
        KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı başladı
        Derebucak'ta çiftçilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi
        Derebucak'ta çiftçilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi