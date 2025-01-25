Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Konya'da çöken binayla ilgili açıklama:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili, binanın kentsel dönüşüm kapsamında olmadığını, iskan ruhsatı olan bir binayla ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru bulunmadığını bildirdi.

Altay, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Binayla ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre, 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz. Dua bekleriz."