Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        GÜNCELLEME - Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 4 şüpheliye gözaltı

        Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 4 şüpheliye gözaltı
        ABONE OL

        Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 2'sinin binanın zemin katındaki dükkanların mülk sahibi, diğerlerinin de dükkanların işletmecisi olduğu öğrenildi.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt

        Benzer Haberler

        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişi aranıyor; 4 gözaltı
        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişi aranıyor; 4 gözaltı
        Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 4 şüpheliye gözaltı
        Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 4 şüpheliye gözaltı
        Konya'da bir kişinin çöken binanın enkazından kurtarılma anı görüntülendi
        Konya'da bir kişinin çöken binanın enkazından kurtarılma anı görüntülendi
        flaş
        flaş
        Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
        Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmay...
        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmay...