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        Konya'da yıkılmasından endişe duyulan binadaki son dükkan da kapandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde yıkım kararı alınan ve apartman sakinlerince yaklaşık 3 ay önce boşaltılan binadaki son dükkan sahibi de işletmesini kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:31
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        Konya'da yıkılmasından endişe duyulan binadaki son dükkan da kapandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde yıkım kararı alınan ve apartman sakinlerince yaklaşık 3 ay önce boşaltılan binadaki son dükkan sahibi de işletmesini kapattı.

        Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'nde 6 katlı bir binada, bina sakinlerinin kolonlardaki çatlakları ihbar etmesi üzerine inceleme yapıldı.

        Selçuklu Belediyesinin binanın "riskli yapı" olduğuna ilişkin tebligatı üzerine yaklaşık 8 ay önce boşaltılmaya başlanan, yaklaşık 3 ay önce sakinlerinin tamamen ayrıldığı binada hizmet veren kuruyemişçi de dükkanını tahliye etti.

        Kuruyemişçi Emre Büyükalim, AA muhabirine, "Çerez evinin işletmesi bizdeydi. En son biz kaldık. Biz de bugün binayı boşalttık. Binamız bugünden sonra yıkılacak muhtemelen. Üst katlar 3-4 aydır boş." diye konuştu.

        Esnaf Ali Çetinkaya da mahallede eski binaların bulunduğunu, yıkım kararı alınan binanın karşısında da üstten 3 katı boşaltılmış riskli bir yapı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Bizim buradaki bina da yıllardır boş, 2. kattan sonrası mühürlü, kimse çıkamıyor. Üst katlar çökmüş. Ben fotoğrafçı olduğum için burada dron çekimi yapmıştım. Üst katlar çökmüş, içinde ağaçlar bitmiş. Hatta aşağıdan karşıdan baktığınız zaman ağaçlar da görünüyor. Bodrum 2 katlı. Bodrumun en alt katında su var, giderler yıllarca bodruma akmış. Buranın da ne olduğu belli değil. Yaklaşık 15 senedir ben buradayım. 15 senedir boş burası."

        Boşaltılan 6 katlı binada bu hafta yıkım çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

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