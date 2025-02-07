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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:57
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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        K.N. (55) idaresindeki 06 ECC 921 plakalı otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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