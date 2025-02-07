Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
K.N. (55) idaresindeki 06 ECC 921 plakalı otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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