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        Konya ve Aksaray'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki

        Konya ve Akrasay'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:43
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        Konya ve Aksaray'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
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        Konya ve Akrasay'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planı protesto edildi.

        Saadet Partisi Konya İl Başkanlığınca Alaaddin Bulvarı'nda düzenlenen programa katılan vatandaşlar, ellerinde pankartlarla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Partinin İl Başkanı Mehmet Demirel, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm uluslararası hukuku yok sayarak 50 binin üzerinde Gazzeli'yi katlettiğini söyledi.

        Dünyayı ABD'nin oyun sahası olarak gören Trump'ın bir kez daha Gazze'nin insansızlaştırılmasına değindiğini anımsatan Demirel, şunları kaydetti:

        "Bu plana göre Gazzeliler, Ürdün veya Mısır'a sürülecek, ABD gerekirse Gazze'ye asker gönderecek. Yani diyorlar ki; 'Biz mücahitleri yenemedik, bütün vahşete rağmen Gazze'yi teslim alamadık, meydanda kaybettik ama masada kazanacağız.' Ey Trump! Mazlum coğrafyalardan elini çek, kendi ülkenle ilgilen. Biz Irak'ı, Suriye'yi, Afganistan'ı unutmadık, sen de unutma. Yok etmeye çalışıp zafer ilan edemediğiniz Gazze masada da size teslim olmayacaktır."

        - Aksaray

        Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan Saadet Partililer adına konuşan İl Başkanı Vahit Arık, İsrail tarafından Gazze'de modern soykırım uygulandığını söyledi.

        İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden 50 binin üzerinde insanı katlettiğine dikkati çeken Arık, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımda hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin hedef alındığını kaydetti.

        "Gazze'de bina yıkıldıkça, insanların umutları da yıkıldı." diyen Arık, "Atılan her bombada Batı'nın demokrasi, insan hakları ve hukuk kavramları da yerle yeksan oldu. İsrail, emperyalistlerin desteğiyle Gazze'yi adeta rehin aldı. İnsanların en temel hak ve hürriyetleri yok sayıldı. Mazlum insanlar, açlık, susuzluk ve soğukla sınanıyor. En sonunda ise yerlerinden ve yurtlarından göçe maruz bırakılıyor. Gazze'nin geleceğine sadece Gazzeliler karar vermelidir. Bizim duruşumuz budur. Gazze, hepimizin kalbidir, emparyalizm ve siyonizme karşı kalemizdir. Bu topraklara ait olmayanların yayınladıkları deklarasyonları kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

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