Konya'da araçla çarptığı kişiyi darbederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) haber alamayan yakınları polise haber vermiş, polis ekipleri Uyan ile 17 Ocak 2024'te kavga eden Ali Osman K'yi 4 Şubat 2024'te gözaltına almıştı.

Ali Osman K, suçu bir anlık öfkeyle işlediğini iddia ederek, "Olay nedeniyle pişmanım." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.