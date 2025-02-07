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        Konya'da araçla çarptığı kişiyi darbederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Konya'da araçla takip edip çarptığı kişiyi darbederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:14 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:14
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        Konya'da araçla çarptığı kişiyi darbederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Konya'da araçla takip edip çarptığı kişiyi darbederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Osman K, maktul Yıldırım Uyan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Ali Osman K, suçu bir anlık öfkeyle işlediğini iddia ederek, "Olay nedeniyle pişmanım." dedi.

        Sanık avukatı, tanıkların dinlenmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) haber alamayan yakınları polise haber vermiş, polis ekipleri Uyan ile 17 Ocak 2024'te kavga eden Ali Osman K'yi 4 Şubat 2024'te gözaltına almıştı.

        Sorgusunda Uyan'ı darbederek öldürdüğünü itiraf eden sanık tutuklanmıştı. Uyan'ın cesedi, sanığın beyanı üzerinde açık arazide toprağa gömülü halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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