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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Çumra ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:36
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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Dursun Yılma ve Mustafa Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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