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        Konya'da "Artık mekan, Sanat, Zaman" sergisi düzenlendi

        Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz'ın "Artık mekan, Sanat, Zaman" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:04
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        Konya'da "Artık mekan, Sanat, Zaman" sergisi düzenlendi
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        Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz'ın "Artık mekan, Sanat, Zaman" sergisi açıldı.

        Konya İl Halk Kütüphanesi Fuayesinde gerçekleşen sergide konuşan Yılmaz, mutlukuk ve heycan duyduğunu söyledi.

        Eserlerini bir yıldır hazırladığını belirten Yılmaz, "Eserlerin çoğu Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeki atık malzemelerle üretildi ve hepsinin bir hikayesi var. Bu hikayelerde malzemenin kendisi atığa anlam kazandırıdı ve onu değerli bir esre dönüştürdü." dedi.

        Sergi açılışına Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        23 eserin yer aldığı sergi, 16 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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