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        Sarayönü'nden kısa kısa

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:58
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        Sarayönü'nden kısa kısa
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi.

        Kapalı Spor Salonu'nundaki yarışmada, çocuklar mendil kapmaca ve seksek oynadı.

        Keyifli zaman geçiren çocuklar, yarışmalara ilgi gösterdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, yaptığı açıklamada, geleneksel oyunların çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

        - Öğrenciler bilim ve kültür gezisine katıldı

        Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Medeniyet Okulu Projesi" kapsamında bilim ve kültür gezisi düzenlendi.

        Mehmet Büyükyeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı gezide, bilim merkezleri, müzeler ve tarihi mekanlar ziyaret edildi.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler, interaktif atölye çalışmalarına da katıldı.

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