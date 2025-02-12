Sarayönü'nden kısa kısa

Mehmet Büyükyeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı gezide, bilim merkezleri, müzeler ve tarihi mekanlar ziyaret edildi.

Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Medeniyet Okulu Projesi" kapsamında bilim ve kültür gezisi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, yaptığı açıklamada, geleneksel oyunların çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

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