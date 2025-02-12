Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kamu ve özel huzurevlerinde 30 bin yaşlıya bakım hizmeti sağladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:10 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da konuştu:
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kamu ve özel huzurevlerinde 30 bin yaşlıya bakım hizmeti sağladıklarını bildirdi.

        Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen "Meliha Ercan ve Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılış Töreni"nde iki tesisin toplam 222 kişilik kapasiteyle kent için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

        Tesislerin hayırlı olmasını dileyen, yapımında emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Göktaş, "Büyüklerimizin huzur içinde, daha konforlu bir hayat sürdürebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Açılışını yaptığımız bu iki huzurevi, yaşlılarımıza hizmet sunmanın ötesinde onlara olan vefa borcumuzun, hürmetimizin bir simgesidir. Bu merkezler, yaşlılarımız için sevginin, saygının ve şefkatin olduğu birer yaşam merkezidir. Bakım ve rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de hayatlarını daha aktif bir şekilde sürdüreceklerini memnuniyetle görüyoruz." diye konuştu.

        Bakanlık olarak böyle önemli hizmetlerin sayısı ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Göktaş, yaşlıların kurum bakımı yerine evde aileleriyle ve yakın çevreleriyle beraber yaşamalarını öncelediklerini ve evde bakım hizmetlerini güçlendirdiklerini vurguladı.

        Göktaş, "2 bin 50 kapasiteli 41 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezimizde yaşlılarımıza ve ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanında 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza tamamen ücretsiz bir şekilde bakım sunuyoruz." dedi.

        Ulusal Vefa Programı ile evde yaşlılara destek olduklarını belirten Göktaş, bu kapsamda Konya'da 148 personel ile 2 bin 760 yaşlı vatandaşa evde destek verdiklerini söyledi.

        - "Kuşaklar arası dayanışmayı oldukça önemsiyoruz"

        Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) da evde bakım hizmetlerine sunulan kıymetli bir destek programı olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

        "Biliyorsunuz 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Kuşaklar arası dayanışmayı oldukça önemsiyoruz. Dolayısıyla aile yapımızı ve değerlerimizi güçlendireceğimiz bir yıl olacak. Yaşlılarımızı sadece hizmet alan değil, topluma katkı sunan, bilgelikleriyle toplumumuza yön veren olarak görmeyi ve onları o minvalde değerlendirmeyi oldukça önemsiyoruz. Bu nedenle, yaşlılarımızın toplumsal hayata daha fazla katılmaları, aktif ve sağlıklı yaş almalarını önemsiyoruz. Bugün 7'den 70'e pek çok vatandaşımıza ülkemizin dört bir yanında hizmetler sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olan Konya, 'Türkiye Yüzyılı'nın da teminatıdır."

        Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve hayırsever iş insanı Ali Ercan birer konuşma yaparak huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. Huzurevindeki yaşlılardan biri okuduğu şiir ile bir diğeri de seslendirdiği şarkı ile Bakan Göktaş ve dinleyenlerden alkış aldı.

        Göktaş daha sonra huzurevi sakinleri ile pasta kesti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Konya'da "U FEST" etkinliğind...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Konya'da "U FEST" etkinliğind...
        Konya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Konya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Konya'da 30 çift için çeyiz yardımı töreni düzenlendi
        Konya'da 30 çift için çeyiz yardımı töreni düzenlendi
        Bakan Göktaş, Konya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
        Bakan Göktaş, Konya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
        Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattı
        Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattı
        Konya'da Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışmasının bölge el...
        Konya'da Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışmasının bölge el...