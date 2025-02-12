Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kamu ve özel huzurevlerinde 30 bin yaşlıya bakım hizmeti sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen "Meliha Ercan ve Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılış Töreni"nde iki tesisin toplam 222 kişilik kapasiteyle kent için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Tesislerin hayırlı olmasını dileyen, yapımında emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Göktaş, "Büyüklerimizin huzur içinde, daha konforlu bir hayat sürdürebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Açılışını yaptığımız bu iki huzurevi, yaşlılarımıza hizmet sunmanın ötesinde onlara olan vefa borcumuzun, hürmetimizin bir simgesidir. Bu merkezler, yaşlılarımız için sevginin, saygının ve şefkatin olduğu birer yaşam merkezidir. Bakım ve rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de hayatlarını daha aktif bir şekilde sürdüreceklerini memnuniyetle görüyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak böyle önemli hizmetlerin sayısı ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Göktaş, yaşlıların kurum bakımı yerine evde aileleriyle ve yakın çevreleriyle beraber yaşamalarını öncelediklerini ve evde bakım hizmetlerini güçlendirdiklerini vurguladı.

Göktaş, "2 bin 50 kapasiteli 41 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezimizde yaşlılarımıza ve ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanında 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza tamamen ücretsiz bir şekilde bakım sunuyoruz." dedi.

Ulusal Vefa Programı ile evde yaşlılara destek olduklarını belirten Göktaş, bu kapsamda Konya'da 148 personel ile 2 bin 760 yaşlı vatandaşa evde destek verdiklerini söyledi.

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Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) da evde bakım hizmetlerine sunulan kıymetli bir destek programı olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: